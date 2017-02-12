بروتوكول تعاون بين المؤسسات التربوية والجامعة اللبنانية الدولية

زار وفد من شبكة المؤسسات التربوية الجامعة اللبنانية الدولية في بيروت، حيث وقع بروتوكول تعاون بين الشبكة والجامعة.

ومثل الشبكة رئيسها كامل كزبر مع وفد من إداريي الشبكة ومديري المدارس من كافة المناطق اللبنانية، فيما مثل وفد الجامعة نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور سمير بو ناصيف ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور علي طربية ومسؤول العلاقات العامة الأستاذ عوض المرعي.

وشمل البروتوكول، التنسيق بين الجهتين على الصعيد الأكاديمي والأنشطة المختلفة واستخدام مرافق الجامعة إلى جانب منح للأوائل وحسومات خاصة لطلاب مدارس الشبكة.

وتم التشديد على ضرورة التكامل بين القطاعين المدرسي والجامعي لما فيه مصلحة الجميع وأولهم الطلبة لا سيما في مجال التوجيه المهني واستيعاب خريجي كلية التربية في فصول الدراسة للتدريب وتحسين مهاراتهم.

وتوجه كزبر بالشكر للجامعة على “تعاونها وحرصها على تمتين العلاقة بين الجانبين عبر إبرام الإتفاقية ووضع إمكانات الجامعة في تصرف الشبكة”.

يذكر ان شبكة المؤسسات التربوية تاسست العام 2012 بموجب علم وخبر من وزارة الداخلية، وتضم خمسين مدرسة وما يقارب الثلاثين ألف طالب وطالبة منتشرين في كافة المحافظات اللبنانية.

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