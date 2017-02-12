كيف سيكون الطقس غداً؟

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم مع أمطار متفرقة يترافق ذلك مع برق ورعد احيانا وانخفاض درجات الحرارة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤدي الى طقس ماطر فوق الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة مصحوبة ببرق ورعد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق ورياح ناشطة، كما يتوقع حدوث انفراجات نهارا. الإثنين : غائم جزئيا الى غائم وانخفاض درجات الحرارة. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع أمطار متفرقة و انفراجات واسعة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق ليلا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 16 درجة، فوق الجبال من 3 الى 9 درجات، في الداخل من 3 الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط يسوء أحيانا مع سقوط الامطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 16 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,26 ساعة غروب الشمس: 17,19 .

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