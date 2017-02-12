من أطلق النار على مقر مفوضية الانتخابات في البصرة؟

تعرضت مكتب مفوضية الانتخابات العراقية في البصرة الأحد 12 فبراير/شباط، إلى إطلاق نار كثيف.

وقال مصدر من المفوضية إن “مكتب انتخابات البصرة تعرض إلى اطلاق نار كثيف مساء أمس السبت، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المكتب واحتراق سيارة كانت واقفة بقربه دون وقوع إصابات”.

كذلك قالت مصادر أمنية في محافظة البصرة، إن مجهولين فتحوا النار على مكتب المفوضية في ساعة متأخرة من الليل.

يذكر أن البصرة قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية بعض الخروقات، منها تفجير عبوات في مناطق متفقرة، كما اغتال مسلحون مجهولون عضو مجلس المحافظة السابق ومسؤول حزب الله العراق في البصرة باسم الصافي لدى مروره بسيارته في منطقة حي الحسين، وتسبب الهجوم أيضاً بإصابة مرافقه بجروح في الثامن من فبراير/شباط.

هذا وقد شهدت بغداد تظاهر الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس السبت، مطالبين بتغيير المفوضية العليا للانتخابات لأنها بحسب تعبيرهم “معبر للفاسدين وتخضع للأحزاب المتنفذة”.

وأفادت الشرطة العراقية أن شرطيا قتل وأصيب 7 آخرون على الأقل خلال المظاهرات.

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