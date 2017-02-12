من غاب عن وفد المعارضة السورية الموحد؟

كشفت لائحة الوفد الموحد التي أعلنتها الهيئة العليا للتفاوض في المعارضة السورية، عن غياب ممثلي ميليشيات “أحرار الشام” و”جيش الإسلام”، مقابل ضم ممثل عن كل من منصة “القاهرة” و”موسكو”.

وضمت اللائحة 21 عضواً من بينهم رئيس الوفد نصر الحريري من “الائتلاف السوري” المعارض، وأليس مفرج نائبة للرئيس، عن “هيئة التنسيق”، وكبير المفاوضين محمد صبرا (مستقل)، كما ضمّ الوفد كلا من، محمد الشمالي من “الائتلاف التركماني”، وفؤاد عليكو من “الائتلاف التركي”، ومن “هيئة التنسيق” ضم أيضاً عبد المجيد حمو ونشأت طعيمة، كما ضم الوفد من “الائتلاف السوري” المعارض عبد الأحد صطيفو، إضافة إلى رئيس الوفد، ومن منصة “موسكو” علاء عرفات، وضم بسمة قضماني (مستقلة).

وضم الوفد 10 من ممثلي الفصائل المسلحة، ليس بينهم ممثلين عن حركة “أحرار الشام” و”جيش الإسلام”. وجاء في الوفد فاتح حسون ممثلا عن “حركة تحرير حمص”، وبشار الزعي، وزياد الحريري وراكان ضوكان وخالد النابلسي ممثلون عن “الجبهة الجنوبية”، ومعتصم شمير عن “فيلق الرحمن”، وأحمد عثمان عن “لواء السلطان مراد”، وخالد أبا عن “الجبهة الشامية”، ومأمون حاج موسى عن “صقور الشام”، وهيثم رحمة عن “فيلق الشام”.

من جانبه نفى خالد محاميد عضو منصة القاهرة للمعارضة السورية مشاركته في وفد المعارضة كممثل عن المنصة، وإنما كمستقل.

كذلك ضم الوفد، مجموعة استشارية من 20 عضواً من الاختصاصيين في الشؤون السياسية والقانونية والعسكرية.

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