درعا تعود إلى الواجهة

استشهد طفل وأصيب 5 آخرون بقذائف أطلقها مسلحون من درعا البلد على حي السحاري بدرعا.

إلى ذلك شن الجيش السوري هجوما عكسيا باتجاه مواقع المسلحين في الجمرك القديم رداً على المعركة التي اعلنتها الميليشيات المسلحة ضد مواقع الجيش في حي المنشية بمدينة درعا صباح اليوم.

وأكد مصدر عسكري عن مقتل المدعو ابراهيم نضال المصري بالاضافة الى وصول اكثر من 20 اصابة الى مشفى درعا البلد الميداني وذلك نتيجة المعارك الدائرة بمحيط حي المنشية بمدينة درعا بين المسلحين و الجيش السوري.

يذكر ان غرفة عمليات البنيان المرصوص اطلقت معركة تحت شعارها القديم “الموت ولا المزلة” بهدف السيطرة على حي المنشية الواقع تحت سيطرة الجيش السوري.

وفي سياق متصل خرقت الميليشيات المسلحة في حي القابون بدمشق الهدنة واستهدفت مواقع الجيش السوري الذي رد على الخروقات.

وأعلن مصدر ميداني في ريف السويداء عن تدمير سيارة تابعة لـ “داعش ” في تل صعد بريف السويداء كانت تقوم بإطلاق النار على قرية بارك ما أدى إلى إحراقها ومقتل من فيها من مسلحين.

وأخيراً تابع الجيش السوري تقدمه في ريف حلب نحو مدينة الباب السورية، كما تابع استهدافاته لمواقع تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور.

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