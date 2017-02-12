سعد: نريد نسبية شاملة ودائرة واحدة

أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد أن “صيدا بتاريخها الوطني المديد تقول أنها تنتمي لهذا الوطن ولا تنتمي إلى العصبيات الطائفية والمذهبية وهي قادرة مع والتيار الوطني والقوى الوطنية والشخصيات الوطنية أن تكون قاطرة لكل القوى والهيئات والشخصيات في كل الساحة اللبنانية”.

وفي كلمة له خلال لقاء حاشد في صيدا من أجل قانون انتخاب خارج القيد الطائفي قائم على النسبية والدائرة الواحدة لفت سعد إلى أن “هذا اللقاء والبيان الذي سيصدر عنه يؤكدان أن هناك سقف لا يمكن أن نتنازل عنه، وهو أننا نريد نسبية شاملة ودائرة واحدة وخارج القيد الطائفي، وسنناضل في الانتخابات وبعد الانتخابات وفي كل مرحلة من أجل تحقيق هذا المطلب”، مؤكداً أن ” أي محاولة لحرف مفهوم النسبية عن مساره الصحيح وإفراغه من مضمونه إنما هو تضليل وخداع للشعب اللبناني”.

وأشار سعد إلى أن النسبية هي إزاحة كل العراقيل من أمام فئات الشعب اللبناني وقواه وتياراته لكي تتمكن من التعبير عن إرادتها، بخاصة أن هذه الفئات لا تمثيل لها في المجلس النيابي، وقادة الطوائف وزعماء الطوائف يبحثون عن مصالحهم الشخصية وليس عن مصالح الفئات الشعبية، مؤكداً أن “هذا الصوت الذي انطلق من صيدا، هذا الصوت الوطني المنسجم والمتصالح مع تاريخ المدينة يعبر عن أهل صيدا المنفتحين، ونقول لا تزوروا تاريخ صيدا، ولا تفرضوا عليها قالب معين، فقالبنا ساحات كل الوطن وأيضا الوطن العربي”.

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