ريفي يردّ على كلام عون.. ماذا قال ؟

صدر عن اللواء أشرف ريفي البيان الآتي: “لم نفاجأ بما أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي إستعمل موقعه لتغطية السلاح غير الشرعي، فهذا كان أحد أسباب معارضتنا لإنتخابه رئيسا للجمهورية. نحن نسأل، هل رئيس الجمهورية يشرع السلاح غير الشرعي باسمه الشخصي وباسم موقعه، ام انه يعبر عن سياسة الدولة اللبنانية؟ وبالتالي ما هو موقف الحكومة اللبنانية وسائر المشاركين فيها، ولماذا الصمت على هذا الموقف الخطير الذي قد يمس بالدولة وسيادتها لا بل بوجودها؟.

أضاف: “إن تشكيك رئيس الجمهورية بقدرة الجيش اللبناني على حماية لبنان، وتجيير هذه القدرة الى سلاح ميليشياوي، يشكل خطرا على لبنان كدولة، فالمؤتمن على السيادة والدستور، أصبح مؤتمنا على حماية السلاح الذي يهدد إستقرار لبنان، والذي تستعمله إيران في العالم العربي كأداة للتوسع والسيطرة، ما يؤدي الى تهديد علاقات لبنان العربية، ونخشى أن يكون كلامه مقدمة لتشريع السلاح غير الشرعي كما تم تشريع سلاح الحشد الشعبي العراقي”.

وكان الرئيس عون قال لصحيفة الأهرام” ردا على سؤال حول ما اذا كانت مسألة اعتبار حزب الله منظمة إرهابية طُرِحت خلال الزيارة الى المملكة العربية السعودية او ستطرح خلال زيارته الى مقر جامعة الدول العربية، اوضح الرئيس عون انه “لم يطرَح هذا الموضوع، لأن حزب الله فى لبنان يشكّل شريحة كبيرة من الشعب اللبنانى، وجزءا اساسيا من سكان الجنوب، وافراده ليسوا مرتزقة كما جاء المرتزقة إلى سوريا من مختلف البلدان. هم لبنانيون يدافعون عن أرزاقهم وأملاكهم بالدرجة الأولى وإن كانوا يتلقون العون من الآخرين. ونحن لا يمكن أن نكون مع إسرائيل ضد قسم من شعبنا. وبالنسبة الي فإن البيت اللبناني ليس شيعيا، والأرض اللبنانية ليست شيعية ولا سنية ولا مسيحية بل هي أرض لبنانية للجميع ولبنان لجميع ابنائه. ولكّل منا معتقده لكننا جميعا متضامنون ومتفقون على أن نعيش متفاهمين معا”.

وسئل الرئيس عون كيف أقنع حزب الله بقبول عودة الرئيس سعد الحريرى الى رئاسة الحكومة، فاجاب: “لقد أقنعتهما بسؤال طرحته على كل منهما وهو : هل تريد أن تلغى الآخر؟ والإثنان أجابا ب لا. فأجبت بأني انا ايضا لا أريد إلغاء أحد، لذلك يجب أن نتكلم مع بَعضنا البعض. وهكذا كان، طبعا ضمن حدود سياسية لا تؤذى الآخر.”

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