فرانسوا سنمو: الحكومة الفرنسية ملتزمة بتنفيذ الاتفاق النووي

صرّح سفير فرنسا في طهران فرانسوا سنمو أن الحكومة الفرنسية ملتزمة بتنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) مشدداً على أن الاتفاق النووي يخدم مصالح الجميع وسيدوم.

وشدد السفير الفرنسي في مراسم افتتاح الملتقى الدولي الرابع لصناعة السيارات الإيرانية في طهران أن مسؤولية تنفيذ الاتفاق النووي تقع على عاتق الجميع ونحن نحاول أن نقوم بدورنا بأفضل وجه ممكن.

وقال فرانسوا سنمو: كانت فرنسا تتعاون مع إيران في فترة الحظر وأزال شركاء إيران وفرنسا العقبات باستخدامهم أساليب خاصة.

و تابع أن الشركات الفرنسية قد أبدت رغبتها في التعاون مع إيران.

وأشار سفير فرنسا إلى تعاون البلدين في مجال الصناعة الجوية وشراء الطائرات قائلاً: ان إحدى الطائرات وصلت إلى إيران وستصل تباعاً الطائرات الأخرى من طراز ايرباص.

وأضاف سنمو أن البلدين وقعاً اتفاقيات في مجال النفط والغاز ومن المقرر أن يتم تطوير المرحلة الحادية عشرة لحقل بارس الجنوبي بالتعاون مع الشركات الفرنسية.

وأوضح أن التعاون الإيراني – الفرنسي في مجال صناعة السيارات يتسبب في خلق فرص العمل في إيران.

وقد بدأت اليوم الأحد أعمال الملتقى الدولي الرابع لصناعة السيارات الإيرانية بهدف البيع وخدمات ما بعد البيع، بحضور مسؤولي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ومسؤولي وممثلي كبري شركات صناعة السيارات الإيرانية والأجنبية في برج ميلاد بطهران.

ويشارك في الملتقي الذي يعد الأكبر في مجال صناعة السيارات بعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، مدراء شركات صناعة السيارات الأوروبية والآسيوية بما فيها بيجو وسيتروين واسكانيا ورينو والمدراء التنفيذيون لاتحاد قطع غيار السيارات في تركيا ورئيس الهيئة الإدارية لاتحاد قطع غيار السيارات في فرنسا.

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