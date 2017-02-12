وكالات: إغلاق مطار هامبورغ في ألمانيا إثر تسرب مادة مجهولة و50 متضرراً من جراء هذه المادة

12 فبراير, 2017 - 3:15 مساءً
12 فبراير, 2017
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