ترامب وفخره بإيفانكا

وقال الرئيس الأميركي، في صفحته على موقع “تويتر”: “أنا فخور جداً بابنتي، وهي أثارت انبهاري، فرغم الهجمات التي تتعرض لها في وسائل الإعلام، إلا أنها تواصل طريقها برأس مرفوع”.

وقد عزت “نوردستروم” إيقافها التعاقد مع إيفانكا ترامب إلى ضعف الإقبال على منتجاتها. وقالت الشركة، في وقت سابق، في بيان: “انخفضت مبيعات العلامة التجارية لإيفانكا ترامب بشدة، لدرجة أصبح معها من غير المجدي بالنسبة لنا الاستمرار في بيعها”.

وفي تعليق على “تويتر”، وصف ترامب هذا الإجراء بغير العادل في حق ابنته.