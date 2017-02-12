إيران ستواصل دعم سوريا

جدد مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام التأكيد على أن إيران ستواصل دعمها لسورية مشيرا إلى أن الشعب السوري وحده من يملك الحق في تحديد مستقبله ومستقبل بلاده.

وأشار شيخ الاسلام في تصريح له اليوم إلى أن بلاده ستستمر بدعم محور المقاومة وقال “إن قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني وقفوا إلى جانب المقاومة وهي في الحقيقة تدافع عن إيران” مضيفا “لو لم تكن المقاومة موجودة وكذلك دعم الجمهورية الإسلامية لها لوجدنا داعش اليوم في إيران وفي طهران”.

ولفت مستشار وزير الخارجية الإيراني إلى دعم الغرب التنظيمات الإرهابية وجرائمها في سورية وقال “يجب أن نستمر بالوقوف بحزم وأن نقول للغرب أنكم وعلى مدى 6 سنوات لم تدعوا جريمة إلا وارتكبتموها في سورية وعملتم على جميع المستويات مع مرتزقتكم على اسقاط الدولة في سورية”.

وأوضح شيخ الاسلام أن تحرير حلب من الإرهاب “أحدث تغييرا جذريا في الأوضاع بسورية” مشيرا إلى أن سورية تمكنت على مدى سنوات الحرب التي تشن عليها من مواجهة كل الضغوط الخارجية.

وكان مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أكد في الثامن من الشهر الجاري أن سورية انتصرت في حربها ضد الإرهاب وداعميه وهي تشارك الآن في الحوار والمحادثات لحل الأزمة فيها من موقع المنتصر.

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