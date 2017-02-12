رفع قيمة التأمين الإلزامي للسيارات الخاصة

صدقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على رفع التأمين الإلزامي للسيارات السياحية إلى 10 آلاف ليرة بدلاً من 4500 ليرة، وذلك بموجب توصيتها رقم /1465/1 الصادرة في السادس من الشهر الجاري.

اللجنة الاقتصادية أكدت أنه ويموجب التوصية, فإن هذه الزيادة تطبق على جميع فئات المركبات الأخرى مهما كان نوعها، وبذلك تكون الزيادة بواقع 2.6 مرة لكل فئة مركبة، على أن يبدأ العمل بهذه التوصية مطلع آذار المقبل بعد أن تترجم هيئة الإشراف على التأمين هذه التوصية إلى قرار سيتم تعميمه إلى شركات التأمين كافة.

وبحسب البند الثاني من التوصية فقد رافق هذه الزيادة رفع التعويضات في بوليصة التأمين الإلزامي لتصبح مليون و250 ألف ليرة للوفاة بعد أن كانت 750 ألف ليرة، وللعجز الكلي الدائم مليون و250 ليرة بدلاً من 750 ألف ليرة.

كما ارتفع تعويض العجز الجزئي الدائم من 72 ألف ليرة ليصبح 90 ألف ليرة، والنفقات الطبية 300 ألف ليرة بدلاً من 200 ألف ليرة، و300 ألف ليرة للحمل المتكون بعد أن كان 200 ألف ليرة، أما تعويضات الأضرار المادية فقد ارتفعت من مليون ونصف المليون ليرة إلى مليون و750 ألف ليرة.

وحددت اللجنة الاقتصادية في توصيتها أن تكون حصة كل شركة من التأمين الإلزامي بواقع 40% من إجمالي نشاطها في فروع التأمين الأخرى ما عدا التأمين الإلزامي على السيارات، وليست حصتها من السوق.

وكان مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين قال في وقت سابق إن هناك ثلاثة أسعار مقترحة لرفع التأمين الإلزامي على السيارات السياحية وهي 8 آلاف ليرة و 10 آلاف ليرة و 12 ألف ليرة ملمحاً حينها إلى أن الخيار سيتجه نحو اعتماد الرفع إلى عشرة آلاف ليرة مبدئياً، وهو ما صدقت عليه اللجنة الاقتصادية فعلاً.

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