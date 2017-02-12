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عادل الجبير: لم نقدم دعماً عسكرياً آحادياً للمعارضة السورية ولكن قدمنا مساعدات ضمن التحالف الدولي
12 فبراير, 2017
- 3:50 مساءً
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12 فبراير, 2017
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