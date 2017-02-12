100 مليون ليرة سورية لمعمل أدوية في درعا

12 فبراير, 2017 - 4:22 مساءً المصدر: وكالات

منحت مديرية الصناعة في درعا ترخيصا لمعمل للأدوية البشرية في براق بالريف الشمالي من المحافظة برأسمال 100 مليون ليرة.

مدير الصناعة بدرعا المهندس عبد الوحيد العوض في تصريح أوضح  أن المعمل الجديد الذي يوفر نحو 15 فرصة عمل لأبناء المحافظة يختص بصناعة الأدوية السائلة والأمبولات مشيرا إلى أن إقلاع المعمل ووضعه بالخدمة يسهم في تأمين الأدوية للمحافظة ويخفف الضغط عن المعامل الأخرى.

وبين أن المديرية تسعى مع مستثمري المحافظة لإقامة المشاريع الاستثمارية والمنشآت الصناعية والحرفية وخاصة في الريف الشمالي لتوفر مقومات الاستثمار.

المصدر: وكالات
12 فبراير, 2017

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