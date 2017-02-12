بلدية الشويفات: لن نسمح بتزوير الحقائق

أعلنت بلدية مدينة الشويفات في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أن “منشورات وهمية وزعت في الفترة الأخيرة لبعض الجهات داخل المدينة، ادعت تحقيق مطالب خدماتية وعامة للناس، وخصوصا لجهة المواطنين الذين اتخذوا من عقود طويلة منطقة دوحة الشويفات مسكنا لهم، واهمة إياهم أنها وراء تحقيق كل المطالب الإنمائية والخدماتية للمنطقة، وكان آخرها قرار وزير الداخلية والبلديات الاستاذ نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص مشكورين، بإنشاء فصيل درك خاص لمنطقة دوحة الشويفات – عرمون، وطالبت به البلديات المتعاقبة منذ سنوات لغاية اليوم”.

وقال البيان: “عليه، تود البلدية لفت أهالينا في المنطقة أجمعين وخصوصا أهالي مدينة بيروت العاصمة، أن بلديتنا لا ولن تفرق يوما بين منطقة وأخرى ضمن نطاقها البلدي، وهي السلطة المحلية المخولة دون سواها نقل وتحقيق كل المطالب والشكاوى للجهات الرسمية المعنية، وكل كلام عدا ذلك نعتبره ضمن الفبركات المشبوهة لأهداف مغرضة قد تكون أطماعا سياسية وصولية، وهي ليست بعيدة عمن يقضي نصف عمره مرشحا لمنصب ولآخر”.

وختم: “تؤكد البلدية أنها لن تسمح لأحد بعد اليوم بتشويه الحقائق لأي سبب كان، وتتوجه بالشكر مجددا لكل من ساهم بتحقيق مطلبها بإنشاء فصيل درك دوحة الشويفات – عرمون، والذي سيسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع الأمني في المنطقة، كما الشكر لكل المتعاونين معنا بهدف إنماء المدينة وخدمة أبنائها”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

