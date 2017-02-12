مقتل 5 أشخاص وإصابة 174 باشتباكات في بغداد

كانت الشرطة العراقية أفادت، في وقت سابق، بمقتل 7 أشخاص بينهم شرطي وإصابة 320 آخرين في الاشتباكات بين القوات العراقية والمتظاهرين من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذين خرجوا إلى وسط العاصمة العراقية، السبت، للمطالبة بتغيير المفوضية العليا للانتخابات لأنها “معبر للفاسدين وتخضع للأحزاب المتنفذة” بحسب تعبيرهم.

وأوعز العبادي بإجراء تحقيق بشأن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأجهزة الأمنية والمتظاهرين جراء الاشتباكات، وبملاحقة المسؤولين عن ذلك.