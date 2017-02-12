السيد نصر الله: على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها بشكل فعال بالنسبة للوضع الامني في البقاع

12 فبراير, 2017 - 4:42 مساءً
12 فبراير, 2017
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