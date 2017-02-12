مهربون سوريون بأيدي السلطات الأردنية

أصدر الجيش الأردني اليوم بيانا أوضح فيه إحباط محاولة تسلل قامت بها مجموعة ضمت 7 أشخاص من سوريا، وجرى اعتقال 5 منهم كانت بحوزتهم كمية من المخدرات.

وقال مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان، إن “قوات حرس الحدود أحبطت أمس السبت، محاولة تسلل لسبعة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية” باتجاه الأردن.

وأوضح البيان أنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى القبض على خمسة أشخاص أصيب أحدهم، فيما فر اثنان إلى داخل العمق السوري”.

كما أعلن البيان أن القوات الأردنية ضبطت “318 ألف حبة كبتاغون و637 كف حشيش”، وذلك بالإضافة إلى قطع من السلاح الأوتوماتيكي، مشيرا إلى “تحويل الأشخاص إلى الجهات المختصة”.

وشددت سلطات الأردن، الذي يستضيف أكثر من 600 الف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إجراءاته على الحدود مع سوريا.

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