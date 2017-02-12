طائرة جديدة تنضم للأسطول السوري ..هذه مواصفاتها

أعلن وزير النقل علي حمود عن انضمام طائرة جديدة للأسطول السوري مساء أمس ليصبح عدد الطائرات العامة 4 طائرات .

وأكد وزير النقل أن الطائرة تتسع لـ 300 راكب و تستطيع الطيران لمدة 16 ساعة دون التزود بالوقود و تستطيع الوصول إلى العاصمة الصينية بكين و غيرها من الدول الصديقة كدول مجموعة “البريكس.

وأشار الوزير إلى أن الأسطول بات اليوم يعمل بأربع طائرات بعد طائرة واحدة، ما أدى إلى تجاوز مشكلة ذهاب المواطنين إلى لبنان للسفر من خلال مطار بيروت.

واعتبر أن ذلك “رسالة للعالم بأننا قادرون، على إنجاز ما لم نستطع إنجازه قبل الحرب”.

وعرف عن الطائرة أنها من طراز ايرباص (A340-313) ذات البدن العريض، بتسجيل (YK-AZA) وتبلغ من العمر 16 عاماً وهي مخصصة للرحلات الطويلة، وهي ذات جدوى اقتصادية منخفضة نتيجة ارتفاع استهلاكها للوقود..