الجيش التركي يقصف مواقع سيطرة “قسد”في ريف حلب

استهدف الجيش التركي اليوم الأحد بلدات تل مضيق وسد الشهباء والسموقة وأم حوش التابعة لمدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، شمالي سوريا والواقعة تحت سيطرة مايسمى “قوات سوريا الديمقراطية”.

حيث نقلت مواقع كردية «إن الجيش التركي استهدف كلاً من بلدات تل مضيق والسموقة ومحيط سد الشهباء وأم حوش من القواعد العسكرية التركية في بلدتي تويس والبارزوة».

مؤكدة إلى أن القصف «جاء تحديداً بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين فصائل قوات العشائر وجيش الثوارة وقوات الشهباء التابعة لقوات سوريا الديمقراطية من جهة، وبين فصائل درع الفرات المدعومة من الجيش التركي والتي بدأت الهجوم على تلك المناطق بتغطية مدفعية تركية».بحسب ماذكرته تلك المواقع الكردية

جدير بالذكر أن بلدات ريف حلب الشمالي التابعة لمدينة اعزاز والواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” تشهد قصفاً عنيفاً من الجانب التركي لليوم السادس على التوالي

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