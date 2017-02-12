البوعزيزي بنسخته النسائية في فلسطين

أشعلت امرأة فلسطينية في الـ 40 من عمرها، الأحد 12 النار في جسدها احتجاجا على إزالة بسط (للبيع)عشوائية لزوجها وابنها في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، بحسب الشرطة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي زريقات، قوله إن المرأة قامت برش نفسها بمادة قابلة للإشتعال ومن ثم أشعلت النار في جسدها أمام مقر الشرطة، حيث كانت تحتج على إزالة البلدية بسطة عشوائية لزوجها التي كان يسترزق من خلالها.

وأوضح زريقات: “تقوم البلدية، مثل باقي البلديات في مختلف مدن الضفة الغربية، بمداهمة بسطات تجارية لبيع الخضار أو أدوات أخرى، لإزالتها، لأن غالبيتها تقف في الطرق الرئيسية”.

وأضاف المسؤول: “قامت البلدية اليوم بإزالة بسطة تعود لزوج المرأة وابنها، فقامت المرأة بإشعال النار في نفسها احتجاجا على إزالة البسطة”.

وتولت الشرطة إطفاء النيران، التي التهمت جسد المرأة، التي نقلت إلى المستشفى حيث وصفت إصابتها بين الطفيفة والمتوسطة.

ويذكر أن بعض الفلسطينيين يعتمدون على البيع المتجول في مختلف المدن، في وقت بلغت فيه نسبة البطالة 26 بالمئة من القوى العاملة في السنتين الأخيرتين، حسب الجهاز المركزي للإحصاء.

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