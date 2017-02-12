الفنلندي لافلاتا بطل رالي السويد

حقق الفنلندي جاري ماتي لافلاتا المركز الأول في رالي السويد، المرحلة الثانية من بطولة العالم لسباقات السيارات “الرالي”، بعد أن قطع السباق خلال (2:36:03.6 ساعة) الأحد 12 فبراير/شباط.

وتفوق لافلاتا سائق تويوتا ياريس، على منافسه المباشر الإستوني أوتا تاناك سائق فورد فييستا، في اليوم الأخير من السباق، الذي أقيم على طرقات مغطاة بالثلوج والجليد.

وحل الأستوني تاناك ثانيا بفارق 29.1 ثانية، فيما ذهب المركز الثالث إلى الفرنسي سباستيان أوجير سائق فورد، رغم أنحرافه في سباق السرعة لليوم الأخير.

وبهذا الانتصار يتصدر لافلاتا الترتيب العام للسائقين بـ 48 نقطة، مقابل 44 نقطة للفرنسي أوجير صاحب المركز الثاني، بينما ذهب المركز الثالث لتاناك برصيد 33 نقطة.

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