ميليشات”الحر” تسيطر على مزارع الشهابي بدعم من الطيران التركي

نقلت تنسيقيات الميليشيات المسلحة خبرا مفاده سيطرة ميليشيات “الجيش الحر”، المنضوية في غرفة عمليات “درع الفرات”، على مزارع الشهابي في مدخل مدينة الباب الشمالي.

حيث ذكرت التنسقيات أن ميليشيات “الحر” سيطرت على مزارع الشهابي بوابة مدينة الباب الشمالية، وسط مقاومة عنيفة من مسلحي “تنظيم داعش” بحسب ماذكره عضو المكتب الاعلامي في فصيل”السلطان مراد” المنضوي تحت ميليشيات”الحر”

كما نقل ناشطون معارضون أن مسلحي ” درع الفرات ” تمكنو من السيطرة على مزارع الشهابي بعد تمهيد جوي وصاروخي تركي مكثف ساهم في مساعدتهم للسيطرة على منطقة مزارع الشهابي الاستراتيجية الواقعة قرب المدخل الشمالي لمدينة الباب بعد معارك عنيفة دارت مع عناصر التنظيم كما تمكنوا من قتل 14 عنصراً من التنظيم وجرح عدد آخر والاستيلاء على أسلحتهم وعلى آليتين عسكريتين».بحسب ما ذكره الناشطون.

وأكدو أن المقاتلات التركية نفذت عدداً من الغارات الجوية على خطوط التماس شمالي الباب وداخل بلدة قباسين وأطراف منطقة الصوامع مما أوقع إصابات في صفوف “داعش”.

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