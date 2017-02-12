والد سعد لمجرد يفجر مفاجئة مدوية

خرج والد النجم المغربي سعد لمجرّد، الفنان البشير عبدو عن صمته مجدّداً في ما يتعلّق بقضية ابنه المتّهم فيها باغتصاب فتاة فرنسية تدعى لورا بريول.

وقال والد لمجرد في تصريحات: “لم يعترف سعد بالاعتداء على الفتاة الفرنسية لورا بريول وابني بريء لكن جمعته بها علاقة”.

وأوضح عبدو أنه مؤمن بعدالة القضاء الفرنسي، علماً أن لمجرد معتقل في أحد السجون الفرنسية من أشهر وأن القضاء سينصف نجله النجم. وأشار إلى أنه لا يعلم شيئاً عن قرار المدعي العام حول مواجهة ابنه مع الفتاة الفرنسية، ولكنه يتمنى أن تحدث هذه المواجهة لتنتهي الأزمة.

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