أنطونيو جوتيريش يؤكد دعمه مبعوث السلام إلى اليمن

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يوم الأحد إن مبعوث المنظمة الدولية لليمن يحظى بدعمه الكامل بعد أيام من مطالبة جماعة الحوثي اليمنية له بعدم تجديد تفويض جوتيريش له نتيجة لما وصفته بأنه انحياز ضد الحركة المتحالفة مع إيران.

وناشد جوتيريش خلال زيارة يقوم بها للرياض في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأطراف المتحاربة في اليمن عدم استغلال توصيل المساعدات الإنسانية وأضاف إنه سيدين أي عمل من هذا النوع.

وكان زعماء الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية ناشدوا المنظمة الدولية يوم الجمعة عدم تجديد فترة عمل مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد قائلين إنه أبدى افتقارا للحياد وتعاطفا مع تحالف تقوده السعودية يقاتل لإعادة تنصيب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وتوسط ولد الشيخ أحمد الذي عمل كمبعوث للأمم المتحدة في اليمن منذ ابريل نيسان عام 2015 في وقف لإطلاق النار في الصراع الدائر منذ عامين والذي قتل فيه أكثر من عشرة آلاف شخص. وكاد وقف إطلاق النار ينهار بعد أيام.

ووصف الجبير العلاقات السعودية الأمريكية بأنها ممتازة وقال إن آراء الدولتين متطابقة في قضايا اليمن وسوريا وليبيا وقتال المتشددين.

وتحدث الجبير بعد يومين من قيام مايك بومبيو رئيس المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه) بأول زيارة للرياض يقوم بها أحد أفراد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليد ولي العهد ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف قلادة جورج تينيت وهي قلادة للعمل على مكافحة الإرهاب تحمل اسم الرئيس السابق لجهاز المخابرات وفقا لوسائل إعلام سعودية.