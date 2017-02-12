لماذا استبعد “جيش الشام”و”أحرار الشام” من وفد المعارضة؟

أوضح المدعو محمد علوش القيادي بـ”جيش الإسلام” عدم تلقيه دعوة للاجتماع في أستانة، رافضاً التعليق على تشكيلة وفد الهيئة العليا للمفاوضات، التي لم تضم ممثلين عن “جيش الإسلام”.

وقد أعلنت المعارضة السورية اليوم تشكيلها وفداً من 21 عضواً بينهم عشرة ممثلين عن الفصائل العسكرية، برئاسة عضو الائتلاف نصر الحريري للمشاركة في مفاوضات جنيف المرتقبة في العشرين من الشهر الحالي.

حيث كشفت لائحة الوفد الموحد عن غياب ممثلي فصيلي “أحرار الشام” و”جيش الإسلام”، مقابل ضم ممثل عن كل من منصة “القاهرة” و”موسكو”.

وضمت اللائحة 21 عضواً من بينهم رئيس الوفد نصر الحريري من “الائتلاف السوري” المعارض،

وأليس مفرج نائبة للرئيس، عن “هيئة التنسيق”،

وكبير المفاوضين محمد صبرا (مستقل)،

كما ضمّ الوفد كلا من،

محمد الشمالي من “الائتلاف التركماني”،

وفؤاد عليكو من “الائتلاف التركي”،

ومن “هيئة التنسيق” ضم أيضاً عبد المجيد حمو ونشأت طعيمة،

كما ضم الوفد من “الائتلاف السوري” المعارض عبد الأحد صطيفو،

إضافة إلى رئيس الوفد،

ومن منصة “القاهرة” ضم الوفد خالد محاميد،

ومن منصة “موسكو” علاء عرفات،

وضم بسمة قضماني (مستقلة)،

وضم الوفد 10 من ممثلي الفصائل المسلحة، مستثنيًا ممثلين عن حركة “أحرار الشام” و”جيش الإسلام”.

وجاء في الوفد فاتح حسون ممثلا عن “حركة تحرير حمص”، وبشار الزعي،

وزياد الحريري وراكان ضوكان وخالد النابلسي ممثلون عن “الجبهة الجنوبية”،

ومعتصم شمير عن “فيلق الرحمن”،

وأحمد عثمان عن “لواء السلطان مراد”،

وخالد أبا عن “الجبهة الشامية”،

ومأمون حاج موسى عن “صقور الشام”،

وهيثم رحمة عن “فيلق الشام”.

كذلك ضم الوفد، وفداً استشارياً من 20 عضواً من الاختصاصيين في الشؤون السياسية والقانونية والعسكرية.

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