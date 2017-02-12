أطفال كفريا و الفوعة…” لانريد الموت جوعا”

قام اهالي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي بتنظيم وقفة احتجاجية جديدة .

حيث توجه الأهالي إلى المنظمات الدولية والاطراف المعنية مطالبين بالتحرك السريع لفك الحصار الذي تفرضه الميليشيات المسلحة على البلدتين.

هذا وقد رفع أطفال البلدتين لافتات عدة كُتب فيها:

-” نحن الاطفال محرومون .. نريد فك الحصار،”

-” لانريد الموت جوعا”

-“اين الضمير الانساني من معاناة اطفال كفريا والفوعة، “.

– “يالله ..يا قاضي الحوائج”

يذكر أن آخر معونة وصلت الى البلدتين كانت قبل اربعة أشهر. حيث يعاني أهالي البلدتين من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية .

كما تجدر الاشارة إلى أن الصليب الأحمر الدولي قد أعلن عن دخول قافلة مساعدات انسانية من 41 شاحنة إلى مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي, لإيصال مساعدات غذائية وطبية وبطانيات لـ 110000 شخص بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

