دعوى قضائية في بريطانيا بحق أميرة سعودية

وأوضحت الصحيفة، أن محمد حسين، المقرب من الأسرة المالكة السعودية، اتهم الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود بعدم دفع مستحقاته من صفقات بيع عقارات توسط في عقدها لها في بريطانيا.

والأميرة نوف هي أرملة الأمير فهد، أكبر أبناء الملك السعودي، أحد أغنى الرجال في العالم، وتحظى وعائلتها بدعم مالي من الملك سلمان، وقسمت وقتها بعد وفاة زوجها بين العيش في السعودية والولايات المتحدة وبيتها في “ساوث كينزينغتن” ببريطانيا.

وبحسب الصحيفة، فإنه في عام 2004 اتفقت الأميرة مع حسين، سكرتيرها الخاص الذي سبق أن عمل في مناصب رفيعة في السفارة السعودية في لندن، للتعامل مع قضية بيع ضيعة لها بمساحة 30 إيكرا في منطقة هيروود ستيت.

وعليه فقد قامت وكالة بيع العقارات بعرض العقار للبيع في السوق بسعر 22 مليون جنيه إسترليني، ثم نصحت الأميرة بتخفيض السعر إلى 18 مليونا، بل أن تنظر بالبيع في سعر 13 مليون جنيه إسترليني لقلة الإقبال على الشراء.

ويزعم حسين أنه عرف أن عقارا في منطقة مجاورة قد بيع للثري الروسي بوريس بيريزوفسكي بسعر 18 مليون جنيه إسترليني على الأقل، وقال أمام المحكمة إنه عرف أن “رجل أعمال روسيا آخر يبحث عن عقار في المنطقة فنصح الأميرة نوف بعرض عقارها بسعر نحو 25 مليون جنيه إسترليني”.

وأضاف أنه تمكن من ضمان بيع العقار للصناعي الروسي الملياردير أندريه ميلنيتشنكو بمبلغ أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني في عام 2004.