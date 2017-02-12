سقوط قذيفتين شمال الأردن

أعلن مصدر أمني أردني أن قذيفتين أطلقتا من الجانب السوري سقطتا، الأحد 12 فبراير/شباط، في لواء الرمثا المتاخم للحدود السورية شمال الأردن، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قوله إن “قذيفتين أطلقتا من الجانب السوري سقطتا اليوم في لواء الرمثا (90 كلم شمال العاصمة عمان) المتاخم للحدود السورية، ما أسفر عن إصابة شخص، إصابة طفيفة، نقل على إثرها إلى المستشفى”.

وأوضح المصدر أن “إحدى القذيفتين سقطت على سطح منزل، ونتجت عنها أضرار، لكن من دون وقوع أية إصابات، بينما سقطت القذيفة الثانية بالقرب من شارع عام، ما أدى إلى إصابة أحد المارة بجروح طفيفة”.

ونشر في الإنترنت شريط مصور يظهر مكان سقوط القذيفتين بعد وقوع الحادث.

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث سقوط القذائف على لواء الرمثا في الأردن تحصل من حين إلى آخر بسبب الاشتباكات التي تدور بين فترة وأخرى في الجانب السوري.

وفي 29 سبتمبر/أيلول من العام 2013 سلمت وزارة الخارجية الأردنية مذكرة احتجاج للسفارة السورية في عمان بسبب سقوط قذيفة على مسجد في مدينة الرمثا أسفر عن وقوع أضرار مادية.

ويقول الأردن، الذي تمتد حدوده لأكثر من 370 كيلومترا مع سوريا، إنه يستضيف أكثر من 600 ألف لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع بسوريا في مارس/آذار 2011، بينهم نحو 80 ألفا يقيمون حاليا في مخيم الزعتري قرب الحدود الأردنية مع سوريا.

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