تحطم مروحية على متنها 5 أشخاص

أكدت لجنة التحقيق الروسية تحطم مروحية من طراز “Robinson-66″، الأحد 12 فبراير/شباط، في منطقة حوض بحيرة “تيليتسك” الواقعة في جمهورية ألطاي الروسية.

وقال مصدر في خدمة مراقبة حركة النقل بجمهورية ألطاي: “وفقا للمعلومات الأولية، تحطمت المروحية.. في منطقة جبلية وعرة في حوض بحيرة تيلينسك. وتلقينا إبلاغا بسقوط المروحية من شاهد عيان”.

وكان 5 أشخاص على متن المروحية التابعة لشرطة “ألطاي أفيا”، والتي كانت تنفذ رحلة سياحية في منطقة البحيرة.

وقال المكتب الإعلامي التابع لوزارة الطوارئ الروسية إن هيئة الطوارئ في جمهورية ألطاي تقوم بالدفع بتعزيزات إضافية لتحديد مكان سقوط المروحية وإجراء عمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف أن فرقة إطفاء واحدة توجهت إلى المكان الذي يعتقد أن المروحية تحطمت فيه.

وتابع: “حينما يصل رجال الإنقاذ إلى المكان سيتضح ما حصل للركاب”.

وقال رئيس المديرية العامة لوزارة الطوارئ الروسية، إيغور بوكين إن نحو 240 كيلومترا تفصل أفراد الإنقاذ عن مكان السقوط المفترض، مشيرا إلى أن عمق البحرية حيث سقطت المروحية يبلغ 280 مترا.

وتدرس لجنة التحقيق عددا من الفرضيات وراء تحطم المروحية، وهي إما سوء الأحوال الجوية، أو خلل فني، أو خطأ ارتكبه قائد المروحية.

وشددت المصادر في الشرطة المحلية على أنه من السابق لأوانه الحديث عن أسباب الكارثة، لأن المروحية لم يتم العثور عليها بعد.

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