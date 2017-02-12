أهالي كفرنبودة يعترضون أرتال “احرار الشام”ويشتمون المحيسني

قام عدد من أهالي مدينة كفرنبودة الواقعة في ريف حماة باعتراض أرتال تابعة لتنظيمي حركة “أحرار الشام الاسلامية” و”جيش النصر” التي كانت تتوجه لفتح جبهة ضد الجيش السوري،

حيث نقلت تنسيقيات ومواقع معارضة عن حدوث اشتباكات بين مسلحي تلك الميليشيات وبين أهالي كفرنبودة والمدنيين الذين قاموا بفتح النار على المسلحين أدت لسقوط قتلى بينهم القائد العسكري للواء “جند السنة “أبو حازم”



وبحسب ما نقلته مواقع معارضة فإن قد حدث تبادل لإطلاق نار كثيف بين المدنيين وعناصر “لواء الخطاب”، أحد الأرتال التابعة لحركة “أحرار الشام”، على مداخل البلدة ما أدى لسقوط جرحى من الطرفين وإعطاب آلية تحمل راجمة صواريخ،

ونقل ناشطون معارضون عن الأهالي عدم رغبتهم في فتح المعركة في منطقتهم التي ستشهد بسببها نزوحاً وتهجيراً وقصفاً ودمار”،

مطالبين “بفتح المعركة على جبهات أخرى كجبهة الساحل وسهل الغاب”.بحسب ما ذكره الناشطون



وأصدر أهالي بلدة كفرنبودة بياناً أعلنوا فيه أن بلدتهم هي منطقة مدنية يمنع فيها تجول الأشخاص الملثمين ودخول الآليات العسكرية الثقيلة أو الخفيفة، كما فرضت حظرا للتجوال داخل البلدة.



وأوضح البيان أن كفرنبودة “بلدة آمنة تعج بالسكان المقيمين والنازحين رافضة أي اقتتال بين الفصائل في البلدة”،

و أن الأهالي “سيقومون بطرد أي فصيل يلحق الأذي بالبلدة أو قاطنيها”، مؤكدا أنه “من غير المسموح لأي فصيل الاقتراب منها، وأن هناك مناطق جاهزة لفتح جبهات وهي خالية من السكان”.

وإلى هذا أعلن الإرهابي المحيسني أنه حزين لما حدث وفق ما ذكرته التنسيقيات عنه إذ قال “أنا حزين لما حدث في كفرنبودة الصمود”، مندداً باتهام أهالي البلدة بأنهم “شبيحة”، معتبراً ذلك “جور وظلم، لأنهم “أبطال الميادين” و”رجال الثورة السلمية”، بحسب وصفه.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة ريف حماة الشمالي تشهد اقتتالاً داخلياً بين التنظيمات والفصائل المتشددة بين بعضها البعض، وخصوصاً بعد حركة الاستقطاب الكبيرة التي شهدتها أكبر تنظيمين “هيئة تحرير الشام” المشكلة حديثاً، وحركة “أحرار الشام الاسلامية”،