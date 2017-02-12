فرصة عمل بـ”40 ألف دولار”

وقالت صحيفة “ذي صان” إن الوظيفة تسمى بـ”خبير الاتصالات الرقمية”، وتتضمن واجباتها نشر الأخبار الخاصة بـ”نشاط الملكة الاجتماعي ودور العائلة الملكية في حياة المجتمع” على موقعي “تويتر” و”فيسبوك” للتواصل الاجتماعي وموقع “يوتيوب” المتخصص بنشر الفيديوهات.

يذكر أن الملكة نشرت أول تغريداتها على “تويتر” في العام 2014 علقت فيها على حدث افتتاح معرض “عصر المعلومات” في متحف لندن للعلوم.

ويقدر عدد متابعي حساب الملكة إليزابيث الثانية على “تويتر” بأكثر من مليونين و700 ألف شخص.