التحضيرات لمعرض دمشق الدولي بدورته 59

توجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالطلب إلى مؤسسة المعارض والأسواق الدولية العمل من أجل إعداد البرنامج الزمني الخاص بالتحضيرات والبدء بتنفيذ كل الإجراءات اللازمة لإقامة الدورة 59 من معرض دمشق الدولي في آب القادم.

حيث أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة أنه سيتم توظيف كل الإمكانات اللازمة لتحقيق دورة متميزة لهذا المعرض “الذي يعتبر درة معارض الشرق الأوسط والمعرض الأقدم والأهم ليس فقط في سورية وإنما على مستوى المنطقة”

إلى جانب أنه “النافذة الحقيقية على سورية اقتصادياً وتجارياً واجتماعياً وثقافياً والفرصة المثلى لعرض أحدث وأفضل المنتجات”.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة الأسبوع الفائت على إقامة دورة جديدة من معرض دمشق الدولي في الفترة (16-22)-8-2017 على أرض مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي.

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