الرياشي: النسبية تدخل متطرفين الى المجلس النيابي

شدد وزير الإعلام ملحم الرياشي على انه يجب ان نعطي العهد حقه والوقت الكفيل للقيام بما وعد به، ونطلب من الناس ان يحصنوا الحكومة ويدعموها لتتمكن من تلبية طلباتهم وحقوقهم الكبيرة.

وفي حديث تلفزيوني، لفت الى ان اللجنة الرباعية ليست عمل يومي، وحصلت لقاءات عديدة لمحاولة بلورة قانون إنتخاب، ونحن طرحنا قانون يضم “النسبية”، اما قانون النسبية الكاملة لا يرضي احداً.

واشار الى ان “مختلط باسيل” هو الاقرب للحياة إذا عُدل قليلاً لإزالة هواجس الطائفة الدرزية، معتبرا ان حدود التطرف في الطائفة الشيعية هي “حزب الله”، ونريد ان نصحح التمثيل وان يشبهنا كل من الشركاء السني والشيعي والدرزي.

وشدد على ان قانون “الستين” ساقط وجُرب مرة واحدة وعُرف للجميع انه ساقط من ناحية صحة التمثيل، لافتا الى انه ستتكثف الإجتماعات بشأن قانون الإنتخاب ومن قبلنا سيتابع الملف النائب جورج عدوان.

ولفت الى ان النسبية تدخل متطرفين الى المجلس النيابي ونرفض ذلك، وتيار “المستقبل” يجسد الإعتدال بالنسبة إلينا، وان دخل آخرون بأصواتهم الطبيعية من خارج “المستقبل” فهذا حق طبيعي.

واشار الى اننا و”التيار الوطني الحر” لم نتحالف لنلغي احداً ونؤمن احقية التوازن والإتصالات قائمة لضم جميع المسيحيين الى هذا التحالف.

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