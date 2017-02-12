هليكوبتر تقصف مركبة عسكرية في اليمن

قال مسؤولون أمنيون يمنيون إن طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي تابعه للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية أصابت ثلاثة جنود يمنيين حين أطلقت صاروخا على مركبة عسكرية خارج مطار عدن الدولي يوم الأحد.

واستهدف الهجوم قوات موالية لمدير أمن المطار الذي رفض الاستجابة لأمر الحكومة بتعيين بديل له.

وتمثل هذه الواقعة علامة أخرى على عجز الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن فرض الأمن. لكن هذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها التحالف العربي عسكريا في صراعات على السلطة داخل القوات المسلحة اليمنية.

وشن التحالف بقيادة السعودية آلاف الضربات الجوية على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في حملة لتمكين رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي من ممارسة عمله. وساعد التحالف في استعادة عدن من قبضة الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء في صيف 2015.

ولم يرد متحدث باسم التحالف على طلب من رويترز للتعليق على الواقعة.

وذكر المسؤولون الأمنيون أن وسطاء حكوميين يحاولون حل النزاع عن طريق المحادثات.

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