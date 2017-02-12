تركيا تجدد اعتدائها وتتوغل بألياتها في الأراضي الزراعية السورية

نقلت مواقع كردية عن قيام تركيا بالتوغل مساءً في قرية دير بلوط في عفرين بريف حلب.

حيث ذكرت المواقع أن عناصر من الجيش التركي مع فصائل عسكرية تابعة للميليشيات المسلحة دخلت قرية جنديرس من الجهة الموازية لمخفر بوكولماز، كما قامت آليات تركية باقتلاع أشجار الزيتون في القرية وتوغلوا داخل الأراضي الزراعية لتلك المنطقة. بحسب ما ذكرته تلك المواقع

هذا وقد ذكرت تلك المواقع نقلا عن ناشطون كرد بأنها «ليست المرة الأولى التي يتجاوز فيها الجيش التركي أراضي “روج آفا “بالتعاون مع المرتزقة، وقتلت المدفعة التركية سابقاً المدنيين القاطنين في المنطقة، و مازالت تركيا مستمرة بأعمالها العدائية بحق مكتسبات “الإدارة الذاتية” في “مقاطعة عفرين” وباقي المقاطعات، واليوم ما حصل في قرية دير بلوط وقيام الجيش التركي باقتلاع أشجار الزيتون العائد ملكيتها للمواطنين جريمة بحق الإنسانية».بحسب تعبير الناشطون

يذكر أن قوات تركيا سبق وأن توغلت في عدة مناطق سورية خاضعة لسيطرة “وحدات حماية الشعب”، ومؤخراً قتلت مدنيين في قرية مرزة بريف المالكية بمحافظة الحسكة.

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