عقاب عبر قناة “الجديد” يهاجم حزب الله

أكد النائب عقاب صقر في مقابلة له مع برنامج “الاسبوع في ساعة” عبر قناة “الجديد”، مع الاعلامي جورج صليبي، ان “ذكرى 14 شباط هي لكل اللبنانيين، والمحكمة الدولية هي واحدة من ثوابتنا”.

وتعليقاً على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الأخير فيما يخص حزب الله، اعتبر صقر ان “اختيار الرئيس ميشال عون كان بهدف إنقاذ البلد من الخراب الإقتصادي”، مضيفا “نحن نعرف موقف العماد عون في هذا الملف لكن لا ينبغى أن يصدر عن رئيس الجمهورية”.

ورأى ان “حزب الله يشبه جبهة النصرة بممارساته، اي عندما يمنع الموسيقى، والكحول في بعض المناطق، ونحن نعتبر ممارساته بحق اللبنانيين ممارسات إرهابية” حسب تعبيره.

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