العاهل البحريني يقلد أردوغان أرفع وسام في البلاد

قلدا لعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسام الشيخ “عيسى بن سلمان آل خليفة”، وهو أرفع وسام في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بأن الملك حمد بن عيسى كان “في مقدمة مستقبلي الرئيس أردوغان لدى وصوله إلى مطار البحرين”، مساء اليوم، في زيارة لمملكة البحرين بدعوة رسمية من الملك.

وعقد بن عيسى وأردوغان مباحثات استعراضا من خلاله “أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك”، حسب الوكالة.

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن بالغ اعتزازه وسعادته بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، واصفا الزيارة بـ”الميمونة”، التي “تكتسب أهمية خاصة لما يربط بين مملكة البحرين والجمهورية التركية من علاقات قوية راسخة، ولما يمتلكه البلدان من إرادة مشتركة لتوسيع مجالات التعاون وفتح أفق أوسع للعلاقات”.

وأكد العاهل البحريني، في كلمة له، أنه والرئيس التركي أجريا مباحثات بناءة ومثمرة في إطار تنسيق المواقف والرؤى بين البلدين حول كافة التطورات الجارية إقليميا ودوليا، “لاسيما في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، ولما للبلدين من دور مهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة”.

وقد قلد الملك بعد المباحثات الرئيس التركي وسام “عيسى بن سلمان آل خليفة”، قائلا: “يسرنا بهذه المناسبة الطيبة، وتعبيرا عن مشاعر الامتنان والعرفان التي تكنها لكم مملكة البحرين وأهلها، أن نقلدكم وسام صاحب العظمة عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه ، وهو أرفع وسام يمنح في مملكة البحرين، تقديرا واعتزازا بجهودكم الجليلة ومواقفكم النبيلة في خدمة ورفعة أمتنا الإسلامية وحماية مكتسباتنا الإنسانية”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

