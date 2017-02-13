بالصورة: النموذج السوري يلهم الأميركيين.. “التعفيش” يطال كاليفورنيا!

13 فبراير, 2017 - 8:54 صباحًا
بالصورة: النموذج السوري يلهم الأميركيين.. “التعفيش” يطال كاليفورنيا!

فور إعلان السلطات الأمريكية عن إجلاء سكان مدينة أوروفيل في شمال كاليفورنيا، جراء مخاطر انهيار أعلى سد في الولايات المتحدة، قام بعض الأشخاص بمهاجمة المنازل الفارغة وتعفيشها “سرقتها” مستغلين خلوها من أصحابها.

ووفقا لمصدر في الشرطة المحلية، سجلت حوادث نهب من محليين تجاريين في المنطقة التي يتم إخلاؤها، إذ استغل البعض خلو المنازل والمحلات من أصحابها وقاموا بعمليات سرقة.

وأمرت السلطات أكثر من 130 ألف شخص من سكان أوروفيل، والمناطق المنخفضة في محيطها، بإخلاء منازلهم على الفور بعد أن قالت إن القناة المركزية المخصصة لتصريف المياه في السد انهارت، وأن القناة الاحتياطية على وشك الانهيار.

ووتسبب هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة في انهيار قناة السد، وتعمل السلطات كل ما بوسعها للحيلولة دون وقوع الكارثة.

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يذكر أن ظاهرة التعفيش انتشرت في سوريا خصوصا في حلب حيث قام بعض المجرمين بسرقة المنازل التي هجرها أصحابها بفعل الحرب هرباً من بطش الميليشيات المسلحة وجبهة النصرة في الأحياء الشرقية قبل تحريرها من الجيش السوري أواخر العام الماضي.

13 فبراير, 2017

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