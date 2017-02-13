تحرير الشام تهاجم جند الأقصى

اندلعت اشتباكات عنيفة بين التشكيل الجديد ميليشيا تحرير الشام وميليشيا جند الأقصى بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي شمال غربي سوريا، وذلك بعد محاولة تحرير الشام السيطرة على عدة مواقع يتمركز بها مقاتلو جند الأقصى ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى وأسرى في صفوف الجانبين.

وقال مصدر ميداني لأحد المواقع المعارضة أن مجموعات من الهيئة قامت بالهجوم على مقرات جند الأقصى داخل بلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي وتمكنت من السيطرة على عدة نقاط ومقرات للجند، مع ورود أنباء عن وقوع إصابات بصفوف الهيئة عقب هذه الاشتباكات التي لا تزال متواصلة مع محاولة من جند الأقصى لاستعادة المقرات التي خسرها وليتمكن من أسر عدد من العناصر التابعة لهيئة تحرير الشام.

مشيراً أن «الهيئة واصلت هجومها على ببلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي وسيطرت على مجموعة من الحواجز العسكرية التابعة لجند الأقصى بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين سرعان ما قام عدد من جند الأقصى بتسليم أنفسهم لهيئة تحرير الشام التي بدأت عملية عسكرية واسعة ضد اللواء في بلدات ريفي حماة وإدلب».

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