عون غادر بيروت في زيارة رسمية.. إلى أين ؟

غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بيروت صباح اليوم متوجها إلى القاهرة في زيارة رسمية الى جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة من نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويرافق الرئيس عون وفد رسمي يضم وزراء:الخارجية والمغتربين جبران باسيل،المالية علي حسن خليل،الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،الاقتصاد والتجارة رائد خوري،الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على ان ينضم الى الوفد في القاهرة القائم باعمال السفارة اللبنانية في مصر انطوان عزام.

ويوم غد الثلثاء، يزور الرئيس عون والوفد الرسمي المملكة الاردنية تلبية لدعوة من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، على أن ينضم إلى الوفد في عمّان القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الأردن علي المولى.

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