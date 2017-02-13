في قانون الانتخاب.. “المستقبل” متفائل وصمت في الإعلام

أبدت مصادر “المستقبل” لصحيفة “الجمهورية” تفاؤلها في إمكانية الوصول إلى توافق حول قانون انتخابي جديد، لافتة إلى أننا “قررنا عدم التحدث عن قانون الانتخاب في الإعلام، إنما في الغرف المغلقة نناقش وبهدوء منهجية كل مشاريع القوانين الانتخابية بلا استثناء، ونسجّل ملاحظاتنا على أي مشروع، وندلّ جميع الأفرقاء الذين يجلسون معنا إلى صعوبات التوافق على أيّ نقطة واردة في أيّ مشروع، لكننا لا نعلن مواقفنا في الإعلام، لأنه من الواضح أنّ هناك مواقف تعقّد الموضوع، فيما هدفنا الحقيقي هو التوصّل إلى توافق حول قانون انتخابي جديد”.

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