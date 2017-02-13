هذه هي تعديلات “المستقبل” على مشروع “ميقاتي”

13 فبراير, 2017 - 9:56 صباحًا المصدر: الجمهورية
هذه هي تعديلات “المستقبل” على مشروع “ميقاتي”

علمت صحيفة “الجمهورية” أنّ من التعديلات التي يطرحها “المستقبل” على مشروع نجيب ميقاتي الانتخابي هو دمج دائرتي زحلة والبقاع الغربي في دائرة واحدة، فيما يطرح آخرون جعل دائرة الشمال الثالثة دائرتين وهي تضمّ حسب المشروع: زغرتا وبشري والكورة والبترون، بحيث تكون زغرتا والكورة دائرة، وبشري والبترون دائرة أخرى.

ولفتت المعلومات إلى وجود بحث في إمكان حصول تحالف ثلاثي إنتخابي بين “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” و”القوات” في بعض الدوائر، ومنها بيروت التي يطالب “المستقبل” بأن تكون دائرة واحدة، وكذلك في صيدا وجزين في حال تمّ إحداث دائرة ثالثة في الجنوب تجمع هاتين المدينتين في دائرة واحدة. وعلم أيضاً انّ “المستقبل” شكّل لجنة من مجموعة تقنيين تدرس مثل هذه التعديلات.

المصدر: الجمهورية
13 فبراير, 2017

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