ماذا تضمن التقرير الأسبوعي للأمن العام.. ؟!

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في تقريرها الأمني الأسبوعي أن “الأجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 04/02/2017 لغاية 10/02/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:

– ثلاثة عشر شخصاً بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان إلى دول أوروبية وآسيوية وافريقية.

– ثمانية أشخاص بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية.

– ثلاثة أشخاص بجرم دخول البلاد خلسة ومخالفة نظام الإقامة، وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً إلى القضاء المختص”.

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