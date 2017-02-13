دمشق مستعدة لصفقات تبادل جديدة مع المعارضة

أكد مصدر رسمي في القيادة السورية استعداد دمشق لإجراء مزيد من عمليات تبادل المسجونين والمخطوفين مع المعارضة قبيل اجتماع أستانا المقبل.

وقال المصدر، إن “حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أنها على استعداد وبشكل مستمر، وخاصة في إطار الجهود المبذولة لاجتماع أستانا المقبل، لمبادلة مسجونين لديها بمختطفين لدى المجموعات الإرهابية رجالا ونساء وأطفالا، مدنيين وعسكريين، وذلك حرصا من الدولة السورية على كل مواطن مختطف في أي مكان”.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي بعد التواصل مع الوزارات والجهات المعنية و”نظرا لنجاح الدولة السورية في تحرير كثير من المدنيين والعسكريين”.

وكان الجيش السوري والمعارضة المسلحة في إدلب قد أجريا، الأسبوع الماضي، عملية ناجحة لتبادل أكثر من 100 امرأة وطفل من المسجونين لدى الحكومة السورية ومن المخطوفين من ريف اللاذقية في آب أغسطس/آب العام 2013.

ويأتي السعي لتبادل الأسرى في سياق الجهود لاستئناف المفاوضات السورية في جنيف، وبالتوافق مع ما خلص إليه اجتماع أستانا الأول، الذي عقد في 23 و24 يناير/كانون الثاني، بهدف تثبيت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الثاني. ومن المقرر أن يعقد لقاء جديد في أستانا بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، في 15 و16 فبراير/شباط الجاري.

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