ديب يدعو لبحث موضوع النزوح مع الدولة السورية

أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب حكمت ديب أن “مصر ستعود للعب الدور الإقليمي الذي لطالما لعبته الرئيس ميشال عون حريص على العلاقات اللبنانية المصرية”، لافتا إلى أن “الأردن يعاني من أزمة مشابهة للبنان وهي أزمة النزوح السوري لكنه انتبه لوضعه أكثر وحصل على أموال كبيرة جدا للتعويض عن الأزمة”.

وأشار إلى أنه “سيكون هناك خلال زيارة عون للأردن بحث حول هذا الموضوع لوضع خريطة طريقة للحل”، كاشفا أن “هناك حلحلة حول هذا الموضوع ويجب أن يكون هناك خطوات بعيدة عن المكابرة وعن أي موقف سيباسي يضر بلبنان”، مشددا على أنه “يجب بحث هذا الموضوع مع الدولة السورية لحله”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

