الجيش الأفغاني يشن عملية عسكرية ضد “داعش” شمال البلاد

13 فبراير, 2017 - 10:43 صباحًا المصدر: وكالات
الجيش الأفغاني يشن عملية عسكرية ضد “داعش” شمال البلاد

أعلنت السلطات الأفغانية عن بدء عملية عسكرية ضد مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي في ولاية ننجرهار شمالي البلاد، حسبما نقلته مصادر إعلامية محلية، الاثنين 13 فبراير/شباط.

وأوضحت المصادر أن وحدات من الجيش والشرطة الأفغانية، بمساندة قوات إيساف (ISAF) الدولية، تشارك في هذه العملية التي تجري في إقليمي كوت وده بالا بالولاية.

ومن الجدير بالذكر أن الأشهر الأخيرة شهدت تدهورا للوضع الأمني في أفغانستان، حيث شنت حركة طالبان، التي استولت سابقا على عدد كبير من مناطق البلاد، هجوما على مدن كبيرة، فيما زاد تنظيم “داعش” من نفوذه هناك.

المصدر: وكالات
13 فبراير, 2017

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