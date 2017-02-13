لندن ترغب بالعمل المشترك مع روسيا في سوريا

قال مبعوث المملكة المتحدة إلى سوريا غاريث بايلي إن بلاده مهتمة بالعمل المشترك مع روسيا في سوريا، على الرغم من الخلافات حول كيفية تلبية المصالح المشتركة.

وأضاف بايلي: لدينا اتصالات جيدة ومستمرة مع روسيا من خلال 3 قنوات واضحة وهي مجلس الأمن في نيويورك والأمم المتحدة في جنيف إضافة إلى الاتصالات المباشرة.

وأكد المبعوث البريطاني على وجود مصلحة أساسية للعمل المشترك بين موسكو ولندن، وأنهم يشاركون مصالحهم في سوريا.

وأشار بايلي إلى أن المصالح المشتركة بين البلدين هي التوصل إلى سلام دائم في سوريا ومحاربة التطرف وإدارة الهجرة، لكن الخلاف هو كيفية تلبية هذه المطالب وتأمينها.

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