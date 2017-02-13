السفير السوري بموسكو يتوجه لأستانا

صرح السفير السوري في موسكو رياض حداد، أنه متوجه اليوم الإثنين، إلى العاصمة الكازاخية أستانا للمشاركة في لقاءات أستانا.

وقال حداد، ردا على سؤال ما إذا كانت دمشق ستشارك في لقاءات أستانا، اليوم: ” نعم، نعم نشارك”.

وكانت وزارة الخارجية بكازاخستان، قد أعلنت يوم السبت الماضي، أنها أرسلت دعوات إلى وفدي الحكومة السورية والمعارضة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وممثلين عن الولايات المتحدة والأردن، للمشاركة في اجتماعات أستانا يومي 15 و16 شباط/فبراير.

والجدير بالذكر أن الجولة الماضية من لقاءات أستانا الدولية أثمرت عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث توصلت روسيا، إيران وتركيا ، خلال محادثات أستانا يومي 23-24 كانون الثاني/ يناير المنصرم، بصفتها الدول الضامنة للهدنة في سوريا، إلى اتفاق بشأن إنشاء آلية مراقبة ثلاثية لنظام وقف إطلاق النار في سوريا. ووفقا للمبعوث الأممي، فإن هذه الهدنة ستكون، على الأرجح، أوفر حظا مقارنة مع الاتفاقات السابقة.

كما شهدت العاصمة الكازاخستانية في 6 فبراير- شباط الحالي، عقد الاجتماع الأول للجنة العمليات الروسية التركية الإيرانية، لمراقبة وقف الأعمال العدائية في سوريا، بمشاركة الأمم المتحدة والأردن.

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