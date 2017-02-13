دريان من ضريح الحريري: نشهد له بالصدق والوفاء

أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في كلمة له خلال زيارته ضريح رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري عشية اغتيال، أن الحريري كان حياته وبعد اغتياله رمزا لاستقرار لبنان وأمنه والمستقبل المزدهر لدولته وشبابه ومرابعه وعمرانه وحضارته”، قائلاً “إننا نقف اليوم عند ضريح الحريري كما وقفنا في الأعوام السابقة نشهد له بالصدق وبالوفاء بالعهد والأمانة لوطنه، وندعو على الظلمة الذين تسببوا بهذه الكارثة التي لا نزال نعاني من آثارها على الجميع حتى اليوم”.

وتوجه إلى رفيق الحريري بالقول: “أردت لبنان وطنا آمنا ومزدهرا تسهر عليه دولة عادلة لا تفرق بل تجمع ولا تذل أو تقمع بل تساوي بالعدل”، مضيفاً “اكتسبنا مناعة ستظل في عقولنا، المناعة في وجه الظلم وفي وجه أعداء الوطن”.

وأردف قائلاً “سيظل حضورك كبيرا، وستظل القدوة والمثل لشبابنا وسياسيينا وإذا كان حضورك قويا برؤياك وعملك فهو قويا أيضا بابنك رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يسير على الدرب الذي رسمته”، مشيرا إلى أن “لبنان بانتظار إجراء الانتخابات النيابية التي هي استحقاق دستوري الذي من سماته تداول السلطة التشريعية والتنفيذية على أساس التفاهم لأن لبنان يتميز بصفة العيش الواحد من منظور التنوع والحوار في إطار الوحدة الوطنية، نحن نتمنى التوفيق للحريري كي يقوم بمهاماته بالهمة العالية المعروفة عنه”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

